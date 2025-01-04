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В Дамаск прибыл первый самолет с гуманитарной помощью из Египта

В Дамаск прибыл первый самолет с гуманитарной помощью из Египта Первый самолет с гуманитарной помощью из Египта прибыл в Дамаск.
Другие страны
4 января 2025 г. 14:31

Первый самолет с гуманитарной помощью из Египта прибыл в Дамаск.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Al Watan.

По ее информации, на борту находятся 15 тонн медикаментов, переданных сирийскому народу Египетским обществом Красного полумесяца.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря того же года они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.

10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабинета министров переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

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