В Дамаск прибыл первый самолет с гуманитарной помощью из Египта

Первый самолет с гуманитарной помощью из Египта прибыл в Дамаск.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Al Watan.
По ее информации, на борту находятся 15 тонн медикаментов, переданных сирийскому народу Египетским обществом Красного полумесяца.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря того же года они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.
10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабинета министров переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.