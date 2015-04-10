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    ​В Дагестане за четыре минуты сгорела мечеть

    Двухэтажное здание было «сильно загружено горючими материалами»

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Пожарные прибыли на тушение мечети в Кизляре в течение четырех минут, к тому времени здание сгорело практически полностью.

    Как передает Report, об этом сообщил на брифинге в пятницу первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Дагестан Олег Халилов.

    По его словам, двухэтажное здание размером 50 на 50 метров было «сильно загружено горючими материалами».

    «До прибытия первых пожарных расчетов, а они прибыли в течении четырех минут, практически полностью сгорело все здание», — сказал он.

    Как сообщил Халилов, выяснением причин пожара занимаются специалисты махачкалинской пожарно-испытательной лаборатории. Сумма ущерба устанавливается. 

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