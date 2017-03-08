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    В Дагестане полицейский открыл огонь по своим коллегам

    Трое полицейских пострадали, назначена служебная проверка

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Сотрудник полиции во вторник в кафе открыл огонь по своим коллегам в дагестанском Кизилюрте, трое полицейских пострадали, назначена служебная проверка.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшил представитель республиканского МВД.

    Вооруженный инцидент произошел во вторник в одном из кафе в городе Кизилюрт.

    "В ходе возникшего конфликта сотрудник ДПС по Новолакскому району открыл стрельбу по своим коллегам. В результате трое полицейских были госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

    Он отметил, что полицейские получили ранения средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.

    Ведется служебная проверка.

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