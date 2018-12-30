В 2018 году Израиль задержал 6489 палестинцев

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Силы безопасности Израиля с начала 2018 года в результате рейдов и операций на оккупированных землях Палестины задержали 6489 человек, в том числе 1063 ребенка и подростка, а также 140 женщин.

Как передает Report, со ссылкой на "Anadolu" об этом говорится в отчете Организации освобождения Палестины.

В числе задержанных шесть депутатов и 38 журналистов. Палестинцев содержат в 22 тюрьмах и изоляторах Израиля.

В докладе отмечается, что число осужденных палестинцев, отбывающих тюремный срок в израильских тюрьмах, достигает шести тысяч человек, из которых 34 больны онкологическими заболеваниями. Из числа палестинских заключенных – 250 подростки, 54 женщины.