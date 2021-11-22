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В Чили пройдет второй тур президентских выборов

В Чили пройдет второй тур президентских выборов Кандидат от правых сил Хосе Антонио Каст побеждает на выборах президента Чили после обработки 19.97% голосов.
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22 ноября 2021 г. 07:38
В Чили пройдет второй тур президентских выборов

Чилийцы изберут президента со второго раза, в первом туре никто из кандидатов не набрал нужного числа голосов.

Как передает Report, согласно законодательству Чили, для победы в первом туре необходимо набрать 50%+1 голос. Однако лидеры кампании кандидат от правых сил Хосе Антонио Каст и его основной конкурент Габриэль Борик набирают 27,97 и 25,70% голосов соответственно.

В настоящий момент подсчитано 94,83% голосов.

Второй тур состоится 19 декабря.

Из гонки выбыл кандидат от правящей в настоящее время коалиции Себастьян Сичель.

03:16

Кандидат от правых сил Хосе Антонио Каст побеждает на выборах президента Чили после обработки 19.97% голосов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом следует из данных избирательной комиссии.

Каст набирает 29.31%. Его основной конкурент Габриэль Борик - 23.47 %.

Это основные претенденты на выход во второй тур выборов.

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Версия на азербайджанском языке Çilidə prezident seçkilərin ikinci turunda seçiləcək

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