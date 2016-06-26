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    В Чили небольшой самолет упал в залив, два человека погибли

    В результате инцидента еще двое пострадали

    Баку. 26 Июнь. REPORT.AZ/ Небольшой самолет-амфибия упал в залив у чилийского острова Чилоэ.

    По сообщениям Report, об этом передала в субботу на своем сайте газета La Tercera.

    Согласно информации, в результате инцидента погибли два человека, еще двое пострадали.

    Всего на борту самолета находились четыре человека. По предварительным данным, воздушное судно упало в воду после того, как зацепилось за провода электропередачи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

    Пострадавшие доставлены в близлежащую больницу.

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