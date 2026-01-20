Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    В Чили из-за лесных пожаров погибли 19 человек

    • 20 января, 2026
    • 05:53
    По меньшей мере 19 человек погибли в результате лесных пожаров на юге Чили.

    Как передает Report, об этом на пресс-конференции сообщил министр внутренних дел страны Альваро Элисальде, трансляция велась на YouTube-канале Национальной службы по борьбе со стихийными бедствиями.

    "К сегодняшнему дню у нас есть информация о 19 погибших, 630 человек были размещены во временных убежищах", - сказал он.

    Огонь уничтожил как минимум 325 домов. Число пострадавших жителей оценивается в более чем 1 500. В нескольких населенных пунктах была объявлена эвакуация. Национальная лесная корпорация Чили сообщила, что к вечеру понедельника пожарные продолжают борьбу с 31 очагом возгорания, в общей сложности пожарами охвачены более 32,6 тыс. га.

    Сильные пожары начались 17 января на фоне сухой и жаркой погоды. Самые серьезные очаги возгорания зафиксированы в регионах Био-Био и Ньюбле, в них было объявлено чрезвычайное положение.

