В Чили из-за лесных пожаров погибли 19 человек

По меньшей мере 19 человек погибли в результате лесных пожаров на юге Чили.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции сообщил министр внутренних дел страны Альваро Элисальде, трансляция велась на YouTube-канале Национальной службы по борьбе со стихийными бедствиями.

"К сегодняшнему дню у нас есть информация о 19 погибших, 630 человек были размещены во временных убежищах", - сказал он.

Огонь уничтожил как минимум 325 домов. Число пострадавших жителей оценивается в более чем 1 500. В нескольких населенных пунктах была объявлена эвакуация. Национальная лесная корпорация Чили сообщила, что к вечеру понедельника пожарные продолжают борьбу с 31 очагом возгорания, в общей сложности пожарами охвачены более 32,6 тыс. га.

Сильные пожары начались 17 января на фоне сухой и жаркой погоды. Самые серьезные очаги возгорания зафиксированы в регионах Био-Био и Ньюбле, в них было объявлено чрезвычайное положение.