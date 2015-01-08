В память о жертвах теракта погаснут огни на Эйфелевой башне

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Огни на одной из главных достопримечательностей Франции - Эйфелевой башне погаснут в 20.00 парижского времени в память о жертвах теракта в здании сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс, решение об отключении иллюминации приняла мэр французской столицы Анн Идальго.

Ранее она призвала горожан выйти вечером в четверг на новый митинг в знак солидарности с семьями погибших и пострадавшими в результате теракта.

Утром в среду злоумышленники ворвались в здание, где располагается редакция Charlie Hebdo в 11-м округе Парижа, и открыли огонь по находившимся там людям. Нападавшим удалось скрыться с места происшествия на автомобиле. Жертвами нападения стали 12 человек, в том числе - четыре художника издания, двое полицейских и обозреватель радиостанции France Inter. Еще 11 человек получили различные ранения.