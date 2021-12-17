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В Черногории выявили пять случаев заражения омикрон-штаммом

В Черногории выявили пять случаев заражения омикрон-штаммом Первые пять случаев штамма "омикрон" выявлены в Черногории, состояние зараженных удовлетворительное.
Другие страны
17 декабря 2021 г. 20:14
В Черногории выявили пять случаев заражения омикрон-штаммом

Первые пять случаев штамма "омикрон" выявлены в Черногории, состояние зараженных удовлетворительное.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Институт общественного здоровья республики.

Первые подозрения на появление нового штамма COVID-19 в Черногории появились в начале декабря, тогда же анализы были отправлены на дополнительную экспертизу.

По последним данным минздрава, в стране с населением в 620 тысяч человек с начала пандемии выявили 160 457 больных COVID-19, за это время скончались 2 367 человек.

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