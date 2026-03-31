    В Чехии задержали подозреваемого в нападении на "Русский дом"

    • 31 марта, 2026
    • 14:36
    В Чехии задержали подозреваемого в нападении на Русский дом

    Полиция Чехии сообщила о задержании подозреваемого в нападении на "Русский дом" в Праге.

    Как передает Report, об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети "Х".

    Согласно информации, мужчина признал свою вину. По факту произошедшего будет возбуждено уголовное дело.

    "Вчера был задержан мужчина, который сам явился с повинной и признался в нападении на здание на улице На Заторце. Речь идет об иностранце, который, по его собственным словам, планировал эту акцию и готовился к ней с лета 2025 года. Сегодня с ним будут проведены стандартные процессуальные действия в рамках уголовного производства", - говорится в сообщении полиции.

    Отметим, что 26 марта культурный центр "Русский дом" в Праге забросали бутылками с зажигательной смесью. В результате был поврежден фасад здания.

    Чехия Прага Русский дом Зажигательная смесь Поджог Русского дома Полиция Чехии

