В Чехии задержали подозреваемого в нападении на "Русский дом"

Полиция Чехии сообщила о задержании подозреваемого в нападении на "Русский дом" в Праге.

Как передает Report, об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети "Х".

Согласно информации, мужчина признал свою вину. По факту произошедшего будет возбуждено уголовное дело.

"Вчера был задержан мужчина, который сам явился с повинной и признался в нападении на здание на улице На Заторце. Речь идет об иностранце, который, по его собственным словам, планировал эту акцию и готовился к ней с лета 2025 года. Сегодня с ним будут проведены стандартные процессуальные действия в рамках уголовного производства", - говорится в сообщении полиции.

Отметим, что 26 марта культурный центр "Русский дом" в Праге забросали бутылками с зажигательной смесью. В результате был поврежден фасад здания.