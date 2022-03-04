В Чехии вступил в силу режим ЧС из-за роста числа беженцев с Украины

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) с пятницы действует в Чехии из-за увеличения числа беженцев с Украины.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) с пятницы действует в Чехии из-за увеличения числа беженцев с Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, решение об этом ранее приняло правительство премьер-министра Петра Фиалы.

"Режим ЧС вводим по чисто техническим причинам, чтобы мы могли обеспечить прием [и обеспечить всем необходимым] беженцев с Украины. Он никак не коснется чешских граждан. Мы вводим режим ЧС [только] для беженцев с Украины и для тех [граждан], которые задействованы в оказании им помощи", - отметил премьер.

Режим ЧС введен на 30 дней с возможностью дальнейшего продления. В Чехию, согласно властям, ежедневно прибывает в среднем 5 тыс. человек с Украины, спасающихся от военных действий.