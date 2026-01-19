В Чехии в результате стрельбы в здании ратуши погибла женщина, есть раненые
Другие страны
- 19 января, 2026
- 14:48
В чешском городе Хрибска в результате стрельбы в здании ратуши погибла женщина, еще как минимум четыре человека, включая сотрудника полиции, получили ранения.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.
По данным полиции, силы безопасности взяли под контроль здание. Мотив нападавшего не установлен, личность также не обнародована.
"На данный момент мы можем подтвердить гибель одной женщины и установление личности стрелка", - заявили в полиции.
Состояние пострадавших уточняется, расследование инцидента продолжается.
Последние новости
15:39
Узбекистан в ответ на приглашение Трампа выразил готовность присоединиться к Совету мира по ГазеВ регионе
15:36
Инвестиции в ИКТ в Азербайджане сократились почти на 47% в 2025 годуИКТ
15:34
В Азербайджане в 2025 году по железной дороге перевезено около 17 млн тонн грузовИнфраструктура
15:33
По БТД в 2025 году прокачено свыше 36 млн тонн нефтиЭнергетика
15:30
В Баку ожидается метель - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЭкология
15:27
Общая стоимость услуг ИКТ в Азербайджане в прошлом месяце выросла на 27%ИКТ
15:26
В Азербайджане в 2025 году грузоперевозки увеличились почти на 2%Инфраструктура
15:22
Производство продукции в секторе ИКТ Азербайджана выросло почти на 9% за 2025 годИКТ
15:16
Фото