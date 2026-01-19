Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    В Чехии в результате стрельбы в здании ратуши погибла женщина, есть раненые

    Другие страны
    • 19 января, 2026
    • 14:48
    В Чехии в результате стрельбы в здании ратуши погибла женщина, есть раненые

    В чешском городе Хрибска в результате стрельбы в здании ратуши погибла женщина, еще как минимум четыре человека, включая сотрудника полиции, получили ранения.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    По данным полиции, силы безопасности взяли под контроль здание. Мотив нападавшего не установлен, личность также не обнародована.

    "На данный момент мы можем подтвердить гибель одной женщины и установление личности стрелка", - заявили в полиции.

    Состояние пострадавших уточняется, расследование инцидента продолжается.

    Чехия стрельба нападение Хрибска
    Çexiyada bələdiyyə binasında atışma olub, ölən və yaralılar var

    Последние новости

    15:39

    Узбекистан в ответ на приглашение Трампа выразил готовность присоединиться к Совету мира по Газе

    В регионе
    15:36

    Инвестиции в ИКТ в Азербайджане сократились почти на 47% в 2025 году

    ИКТ
    15:34

    В Азербайджане в 2025 году по железной дороге перевезено около 17 млн тонн грузов

    Инфраструктура
    15:33

    По БТД в 2025 году прокачено свыше 36 млн тонн нефти

    Энергетика
    15:30

    В Баку ожидается метель - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    15:27

    Общая стоимость услуг ИКТ в Азербайджане в прошлом месяце выросла на 27%

    ИКТ
    15:26

    В Азербайджане в 2025 году грузоперевозки увеличились почти на 2%

    Инфраструктура
    15:22

    Производство продукции в секторе ИКТ Азербайджана выросло почти на 9% за 2025 год

    ИКТ
    15:16
    Фото

    Президент Ильхам Алиев прибыл в Швейцарию для участия в ежегодном заседании ВЭФ

    Внешняя политика
    Лента новостей