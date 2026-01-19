В Чехии в результате стрельбы в здании ратуши погибла женщина, есть раненые

В чешском городе Хрибска в результате стрельбы в здании ратуши погибла женщина, еще как минимум четыре человека, включая сотрудника полиции, получили ранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

По данным полиции, силы безопасности взяли под контроль здание. Мотив нападавшего не установлен, личность также не обнародована.

"На данный момент мы можем подтвердить гибель одной женщины и установление личности стрелка", - заявили в полиции.

Состояние пострадавших уточняется, расследование инцидента продолжается.