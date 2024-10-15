В Чехии ущерб от наводнений может составить для госпредприятий €1,2 млрд

Ущерб от сентябрьских наводнений в Чехии может составить для государственных компаний и предприятий от 25 до 30 млрд крон (1-1,2 млрд евро).

Ущерб от сентябрьских наводнений в Чехии может составить для государственных компаний и предприятий от 25 до 30 млрд крон (1-1,2 млрд евро).

Как передает Report, об этом сообщил министр финансов республики Збынек Станъюра, слова которого привело агентство CTK.

"Ущерб от наводнений для государственного имущества может составить 25 млрд крон - 30 млрд крон. Еще десятки млрд крон составит сумма ущерба в частном секторе, муниципальной собственности, а также имущества, которым владеют края [республики]", - сказал министр.

Отмечается, что точную общую сумму ущерба от наводнений чешским властям предстоит установить до 5 декабря. Это связано с тем, что до этой даты республика может запросить средства для ликвидации последствий стихийного бедствия из европейского фонда солидарности.

По словам Станъюры, общая сумма ущерба превысит 40 млрд крон (примерно 1,6 млрд евро).

Ранее в Чехии разрушительные наводнения происходили в 1997 году и 2002 году. Сумма материального ущерба исчислялась соответственно в 63 млрд крон (примерно 2,5 млрд евро) и 73 млрд крон (около 2,85 млрд евро).