Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В Чехии три парламентские партии подписали коалиционное соглашение

    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 17:49
    В Чехии три парламентские партии подписали коалиционное соглашение

    Три чешские партии - "Акция недовольных граждан" (ANO), "Свобода и прямая демократия" (СПД) и "Объединенные автомобилисты" сегодня подписали коалиционное соглашение.

    Как передает Report со ссылкой на Чешское телевидение, об этом сказал лидер СПД Томио Окамура.

    "Мы достигли соглашения о работе в интересах страны, ее безопасности и процветания", - сказал он.

    Ожидается, что коалиция выдвинет его на пост председателя нижней палаты парламента.

    По итогам выборов, состоявшихся в начале октября, депутаты от этих трех партий получили 108 мест в 200-местном парламенте.

    Партии договорились, что в новом правительстве у ANO будет восемь портфелей, у СДП - три, а у "Объединенных автомобилистов" - четыре. Ожидается, что состав нового правительства будет объявлен в ближайшие недели. Министры приступят к исполнению полномочий до середины декабря.

    Коалиция выступает против "зеленой повестки ЕС", хочет установить пенсионный возраст на уровне 65 лет, сохранить чешскую крону в качестве национальной валюты и принять ряд мер по борьбе с теневой экономикой.

    Чехия коалиция политические партии

    Последние новости

    18:15

    В Гималаях при сходе лавины погибли трое, еще восемь пропали без вести

    Другие страны
    18:13
    Фото

    Азербайджан и BP обсудили совершенствование энергоснабжения

    Энергетика
    18:09

    Соцсеть X потеряла 77 % своей доли рынка в Азербайджане за месяц

    ИКТ
    18:01

    В Армении ожидают трехкратный рост торговли с Турцией после открытия границы

    В регионе
    17:50

    Григорян: Представители гражданского общества Армении вскоре посетят Азербайджан

    В регионе
    17:49

    В Чехии три парламентские партии подписали коалиционное соглашение

    Другие страны
    17:33
    Видео

    В Афганистане из-за землетрясения погибли 27 человек, почти 900 пострадали - ОБНОВЛЕНО-6

    Другие страны
    17:25

    Центр рыболовства: В Азербайджане нет дефицита рыбы на рынках

    Экология
    17:22

    В Нидерландах кран упал на здание детского дома

    Другие страны
    Лента новостей