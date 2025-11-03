В Чехии три парламентские партии подписали коалиционное соглашение

Три чешские партии - "Акция недовольных граждан" (ANO), "Свобода и прямая демократия" (СПД) и "Объединенные автомобилисты" сегодня подписали коалиционное соглашение.

Как передает Report со ссылкой на Чешское телевидение, об этом сказал лидер СПД Томио Окамура.

"Мы достигли соглашения о работе в интересах страны, ее безопасности и процветания", - сказал он.

Ожидается, что коалиция выдвинет его на пост председателя нижней палаты парламента.

По итогам выборов, состоявшихся в начале октября, депутаты от этих трех партий получили 108 мест в 200-местном парламенте.

Партии договорились, что в новом правительстве у ANO будет восемь портфелей, у СДП - три, а у "Объединенных автомобилистов" - четыре. Ожидается, что состав нового правительства будет объявлен в ближайшие недели. Министры приступят к исполнению полномочий до середины декабря.

Коалиция выступает против "зеленой повестки ЕС", хочет установить пенсионный возраст на уровне 65 лет, сохранить чешскую крону в качестве национальной валюты и принять ряд мер по борьбе с теневой экономикой.