В Чехии столкнулись два пассажирских поезда

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии на железнодорожной линии Брно-Пльзень.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель спасательной службы Ленка Птачкова.

По имеющимся данным, в результате инцидента семь человек тяжело ранены, еще несколько десятков пассажиров получили легкие травмы.

По неизвестным пока причинам последний вагон состава, идущего на Пльзень, внезапно сошел с рельсов и опрокинулся на железнодорожные пути. В этот момент в вагон врезался другой пассажирский поезд, следовавший в противоположном направлении.

Движение на данном участке железной дороги прекращено. Ведется расследование причин аварии. Пассажиры эвакуированы.