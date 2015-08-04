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    В Чехии столкнулись два пассажирских поезда

    В результате ранения получили десятки человек

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии на железнодорожной линии Брно-Пльзень. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель спасательной службы Ленка Птачкова.

    По имеющимся данным, в результате инцидента семь человек тяжело ранены, еще несколько десятков пассажиров получили легкие травмы.

    По неизвестным пока причинам последний вагон состава, идущего на Пльзень, внезапно сошел с рельсов и опрокинулся на железнодорожные пути. В этот момент в вагон врезался другой пассажирский поезд, следовавший в противоположном направлении.

    Движение на данном участке железной дороги прекращено. Ведется расследование причин аварии. Пассажиры эвакуированы.

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