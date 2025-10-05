Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В Чехии на выборах движение ANO получило 34,51% после подсчета всех голосов

    • 05 октября, 2025
    • 10:51
    В Чехии на выборах движение ANO получило 34,51% после подсчета всех голосов

    Политическое движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое бывшим премьер-министром Андреем Бабишем, набрало на выборах в Палату депутатов (нижняя палата) парламента Чехии голоса 34,51% избирателей.

    Как передает Report, данные Чешского статистического управления по итогам подсчета голосов приводит информационное агентство ČTK.

    Отмечается, что ANO получило 80 из 200 мест в нижней палате парламента. В Палату депутатов прошли в общей сложности шесть политических сил. Это коалиция Spolu ("Вместе"), состоящая из находящихся у власти в республике либеральных партий (23,36% и 52 депутатских мандата), политическое движение STAN ("Старосты и независимые") - партнер Spolu по действующей правительственной коалиции (11,23% и 22 мандата), Pir ti (Чешская пиратская партия) - 8,97% и 18 мандатов, оппозиционное правое политическое движение SPD ("Свобода и прямая демократия") - 7,78% и 15 мандатов, а также внепарламентское движение Motorist ("Автомобилисты") - 6,77% и 13 депутатских мандатов.

    По сравнению с прошлыми выборами в Палату депутатов, состоявшимися осенью 2021 года, количество представителей ANO в нижней палате увеличилось на 8 депутатов, у Чешской пиратской партии - на 14 депутатов.

    Бабиш 5 октября приглашен на Пражский град к президенту Чехии Петру Павелу, который, согласно конституции, назначает кабмин и которому принадлежит значительная роль в процессе его формирования. Глава государства в течение дня намерен встретиться с лидерами всех политических сил, прошедших в Палату депутатов.

