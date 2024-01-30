В Чехии из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 70 тыс. кур

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована на коммерческой ферме в селе Косоржин на северо-востоке Чехии.

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована на коммерческой ферме в селе Косоржин на северо-востоке Чехии.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил министр сельского хозяйства страны Марек Выборный.

“К сожалению, подтвердились наши опасения по поводу распространения птичьего гриппа. Подтверждена его первая в этом году вспышка на крупной коммерческой ферме", - написал он.

Между тем представитель санитарно-ветеринарной инспекции Радек Аксманн сообщил, что на ферме будет уничтожено почти 70 тыс. петухов и куриц-несушек. Предстоит также ликвидация всех полученных от них яиц.

26 января стало известно, что высокопатогенный вирус птичьего гриппа H5N1 был выявлен у птиц в дикой природе в районе городов Ческе-Будеёвице и Йиндржихув-Градец на юге Чехии.

Его особая опасность заключается в том, что он может передаваться от птиц человеку.