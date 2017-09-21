При пожаре гостиницы в центре Ростова погибли двое - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Тело второго погибшего обнаружено в гостинице в центре Ростова-на-Дону, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Здание обгорело полностью, практически уничтожена крыша.

*** 16:45

Один человек погиб при пожаре в гостинице в центре Ростова-на-Дону.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил представитель Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"На пожаре один погибший", - сказал собеседник.

По предварительным данным, это администратор гостиницы.

В управлении также сообщили, что пожар был локализован. Площадь пожара составила 840 квадратных метров.

Отметим, что десятиэтажное здание гостиницы загорелось в центре Ростова-на-Дону в переулке Семашко. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок.