В центре Праги неизвестные взорвали банкомат и украли деньги

В торговом центре "Кунратице" в Праге неизвестные лица взорвали банкомат.

Как передает Report, об этом сообщает издание ČTK со ссылкой на полицию.

"В торговом центре под утро кто-то взорвал банкомат. Ведутся поиски преступников с привлечением вертолета с тепловизором и поисково-спасательных собак. На месте работают криминалисты и пиротехник. Ущерб пока не подсчитан. Сколько денег удалось похитить преступникам, выясняем", - отметили в полиции.

Пострадавших нет.