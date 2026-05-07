В центре Праги неизвестные взорвали банкомат и украли деньги
- 07 мая, 2026
- 10:50
В торговом центре "Кунратице" в Праге неизвестные лица взорвали банкомат.
Как передает Report, об этом сообщает издание ČTK со ссылкой на полицию.
"В торговом центре под утро кто-то взорвал банкомат. Ведутся поиски преступников с привлечением вертолета с тепловизором и поисково-спасательных собак. На месте работают криминалисты и пиротехник. Ущерб пока не подсчитан. Сколько денег удалось похитить преступникам, выясняем", - отметили в полиции.
Пострадавших нет.
