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В центре Мадрида прошла акция протеста против монархии

В центре Мадрида прошла акция протеста против монархии Десятки человек присоединились в субботу к акции протеста в испанской столице против монархической формы государственного правления.
Другие страны
26 июля 2020 г. 01:58
В центре Мадрида прошла акция протеста против монархии

Десятки человек присоединились в субботу к акции протеста в испанской столице против монархической формы государственного правления.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The National.

По ее информации, участники манифестации прошли по центру города с криками: "Народная республика". Собравшиеся также выступили против, по их мнению, "коррумпированной монархии". Организаторы протеста утверждают, что "с каждым разом все больше" жителей страны "отвергают текущую роль (государственных) институтов, в том числе короны". Акцию поддержали некоторые каталонские сепаратистские организации и политические партии, которые через социальные сети призывали присоединиться к демонстрации.

Испания - парламентская монархия, главой государства является король. В последнее время в местных СМИ всплывает все больше информации, связанной с расследованиями в Испании и Швейцарии в отношении Хуана Карлоса I - бывшего главы государства и отца короля Филиппа VI. Часть из них основана на утверждениях предпринимателя Коринны Ларсен, которая могла быть бывшей любовницей экс-главы государства.

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