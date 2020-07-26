В центре Мадрида прошла акция протеста против монархии

Десятки человек присоединились в субботу к акции протеста в испанской столице против монархической формы государственного правления.

Десятки человек присоединились в субботу к акции протеста в испанской столице против монархической формы государственного правления.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The National.

По ее информации, участники манифестации прошли по центру города с криками: "Народная республика". Собравшиеся также выступили против, по их мнению, "коррумпированной монархии". Организаторы протеста утверждают, что "с каждым разом все больше" жителей страны "отвергают текущую роль (государственных) институтов, в том числе короны". Акцию поддержали некоторые каталонские сепаратистские организации и политические партии, которые через социальные сети призывали присоединиться к демонстрации.

Испания - парламентская монархия, главой государства является король. В последнее время в местных СМИ всплывает все больше информации, связанной с расследованиями в Испании и Швейцарии в отношении Хуана Карлоса I - бывшего главы государства и отца короля Филиппа VI. Часть из них основана на утверждениях предпринимателя Коринны Ларсен, которая могла быть бывшей любовницей экс-главы государства.