В центре Кельна обнаружена бомба времен Второй мировой войны

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны обнаружена в ходе археологических раскопок в центре Кельна, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Находка лежит в нескольких метрах от входа в историческую Ратушу. Речь идет о пятитонной бомбе американского производства. Она повреждена и не может быть обезврежена путем извлечения детонатора. Однако, по словам представителя городской администрации, которые приводит издание, опасности нет - служба по утилизации боеприпасов собирается вывезти бомбу на полигон и взорвать.

В этой связи эвакуация в центре не объявлена. На место прибыли полицейские и пожарные. Проход в здание ратуши осуществляется под контролем охраны. Как сообщает Express, все запланированные на сегодня бракосочетания в здании состоятся по графику.