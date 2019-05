В центре Кабула прогремел мощный взрыв - ВИДЕО

Мощный взрыв прогремел в центре афганской столицы Кабула, сообщает Report со ссылкой на телеканал Tolo News.

По данным телеканала, взрыв произошел в районе Шахри-Нав. Отмечается, что после взрыва началась стрельба недалеко от здания генпрокуратуры.

Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.

Footage released on social media shows plumes of smoke rising in air after a blast in Shahr-e-Naw area in #Kabul. #Afghanistan pic.twitter.com/l9HpV74Wv0