В центре Алабамы при перестрелке двое погибли, 12 человек пострадали
Другие страны
- 05 октября, 2025
- 18:53
В столице американского штата Алабама - Монтгомери - произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека и 12 получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.
По ее данным, в ходе инцидента также пострадали три человека, которые были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Среди них несовершеннолетний.
По словам начальника полиции Монтгомери Джеймса Грэбойса, что конфликтующие стороны начали стрелять друг в друга прямо среди толпы.
Других деталей преступления пока не приводится.
