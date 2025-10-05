В центре Алабамы при перестрелке двое погибли, 12 человек пострадали

В столице американского штата Алабама - Монтгомери - произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека и 12 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, в ходе инцидента также пострадали три человека, которые были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Среди них несовершеннолетний.

По словам начальника полиции Монтгомери Джеймса Грэбойса, что конфликтующие стороны начали стрелять друг в друга прямо среди толпы.

Других деталей преступления пока не приводится.