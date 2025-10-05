İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    ABŞ-də baş verən atışmada iki nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb

• 05 oktyabr, 2025

    • 05 oktyabr, 2025
    • 19:33
    ABŞ-də baş verən atışmada iki nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb

    ABŞ-nin Alabama ştatının paytaxtı Montqomeri şəhərində baş verən atışma nəticəsində iki nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli polisə istinadən "Associated Press" məlumat yayıb.

    Məlumata görə, biri azyaşlı olmaqla üç nəfər ağır xəsarət alıb.

    Yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

    Montqomeri polis rəisi Ceyms Qraboys deyib ki, mübahisə edənlər kütlə arasında bir-birlərinə atəş açmağa başlayıblar.

    Cinayətin digər təfərrüatları hələlik açıqlanmayıb.

