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    В центре Афин во время перестрелки пострадали три человека

    Сообщается, что во время стрельбы убит один человек и двое ранены

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Возле площади Омония в центре Афин произошла перестрелка, ранены три человека.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал Skai.

    Площадь Омония стала популярным местом у нелегальных мигрантов и беженцев.

    По данным телеканала, ЧП произошло после словесной перепалки и драки между двумя греками и иностранцем. Иностранец достал пистолет и открыл стрельбу, ранив оппонентов. Ранения получил также случайный прохожий.

    По неуточненным данным, во время стрельбы убит один человек и двое ранены. Виновник происшествия сбежал, его сейчас разыскивает полиция.

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