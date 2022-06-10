В центральной части Мексики неизвестные убили семь человек

Тела семерых человек были найдены в четверг в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики.

Тела семерых человек были найдены в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила прокуратура региона в обнародованном заявлении.

"По факту обнаружения семи трупов в муниципалитете Акисмон начато расследование, - говорится в записи. - Следователи ведут сбор информации, которая позволит установить обстоятельства гибели людей и тех, кто к ней причастен". Останки были переданы в бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения необходимых исследований. Пока неизвестно, что могло послужить мотивом массового убийства.

В последние годы Мексика переживает тяжелый кризис в сфере безопасности. В мае представители властей зарегистрировали почти 2,5 тыс. умышленных убийств, что стало самым высоким показателем такого рода с начала года. По сравнению с апрелем уровень насилия вырос на 16%.