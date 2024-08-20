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В Центральной Азии пройдут военные учения ОДКБ

В Центральной Азии пройдут военные учения ОДКБ В ближайшие недели в странах Центральной Азии состоится серия военных учений, направленных на защиту стабильности в регионе. Об этом 20 августа сообщил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.
Другие страны
20 августа 2024 г. 12:33
В Центральной Азии пройдут военные учения ОДКБ

В ближайшие недели в странах Центральной Азии состоится серия военных учений, направленных на защиту стабильности в регионе.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом 20 августа сообщил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

Агасандян отметил, что Россия продолжает прикладывать усилия для укрепления потенциала военно-политических союзов, отвечающих за поддержание стабильности на евразийском пространстве.

"Планируется серия учений на территории Казахстана, Кыргызстан и Таджикистана, нацеленных на отработку совместных действий по защите стабильности в Центральноазиатском регионе, в частности с учетом ситуации в Афганистане", - заявил он.

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