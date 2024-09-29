В CENTCOM сообщили о ликвидации 37 боевиков в Сирии

США нанесли удары по террористическим группировкам в Сирии, в результате которых погибли 37 человек.

США нанесли удары по террористическим группировкам в Сирии, в результате которых погибли 37 человек.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Отмечается, что несколько высокопоставленных командиров террористической группировки ИГИЛ и экстремистской группировки "Хуррас ад-Дин" числятся погибшими.

Ранее, 16 сентября, США ликвидировали не менее 28 боевиков ИГИЛ, а 24 сентября командование атаковало северо-запад Сирии, уничтожив девять боевиков, в том числе одного из лидеров группировки "Хуррас ад-Дин".

23 августа американские военные нанесли удар по Сирии и убили одного из главарей "Хуррас ад-Дин" Абу Абдуррахмана аль-Макки.