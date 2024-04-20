В ЦАР при кораблекрушении утонули более 60 человек

По меньшей мере 60 человек погибли при крушении судна на реке Мпоко вблизи Банги.

По меньшей мере 60 человек погибли при крушении судна на реке Мпоко вблизи Банги.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RFI.

На судне находились около 300 человек, включая женщин и детей, которые направлялись на похороны, отмечает она. Удалось спасти около 100 человек, продолжаются поиски пропавших без вести.

Очевидцы передают, что судно практически разломилось пополам после того, как вышло из порта и достигло середины реки. Власти считают, что причиной кораблекрушения стало значительное превышение числа пассажиров, которых судно могло взять на борт для безопасного плавания.