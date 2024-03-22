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В ЦАХАЛ заявили о задержании сотен террористов в больнице в секторе Газа

В ЦАХАЛ заявили о задержании сотен террористов в больнице в секторе Газа В рамках продолжающейся операции в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа задержаны более 500 подозреваемых в терроризме.
Другие страны
22 марта 2024 г. 08:18
В ЦАХАЛ заявили о задержании сотен террористов в больнице в секторе Газа

В рамках продолжающейся операции в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа задержаны более 500 подозреваемых в терроризме.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Это операция с самым большим числом террористов, которых мы задержали с начала войны. На данный момент мы задержали более 500 подозреваемых, 358 из которых принадлежат группировкам ХАМАС и "Исламский джихад", - говорится в сообщении.

Бои продолжаются внутри зданий больницы. В настоящее время боевики забаррикадировались в районе отделения неотложной помощи, пациентов эвакуируют в другое здание.

По данным ЦАХАЛ, среди задержанных есть высокопоставленные командиры обеих группировок. На допросах они предоставляют военным ценные разведданные.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu Qəzzada xəstəxanada yüzlərlə terrorçunu saxlayıb

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