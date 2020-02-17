В Буркина-Фасо при нападении на церковь погибли 24 человека

Неизвестные напали на деревню на севере Буркина-Фасо, убив не менее 24 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил губернатор области Сахель Салфо Каборе.

"В воскресенье, 16 февраля, вооруженная группа террористов ворвалась в населенный пункт Панси и напали на мирных жителей… По предварительным данным, погибли 24 человека, в том числе священник", - заявил С.Каборе

Отмечается, что ранения в результате атаки получили 18 человек, некоторые были похищены.

По сообщению местных СМИ, бандиты напали на протестантскую церковь в Панси, в момент когда там собрались прихожане для воскресной службы.