В Бундестаге призвали создать долгосрочную стратегию помощи Украине

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала правительство ФРГ выработать долгосрочную стратегию военной помощи Киеву.

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала правительство ФРГ выработать долгосрочную стратегию военной помощи Киеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила германским СМИ.

"Германия должна разработать сценарий со своими партнерами относительно продолжения поддержки Украины в ближайшие месяцы", - сказала она, добавив, что только реагирование на призывы о помощи не является долгосрочной стратегией.

Помимо этого, по словам Штрак-Циммерманн, ситуация в Украине напрямую затрагивает другие страны, в том числе и Германию.