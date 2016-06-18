В Брюсселе задержали 12 человек по подозрению в подготовке терактов

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Полицейские в Брюсселе задержали 12 человек, подозреваемых в подготовке терактов, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Полицейские вели наблюдение за задержанными в течение нескольких дней. Спецоперации проводились в 16 коммунах Брюсселя, а также на территории Валлонии и Фландрии.

Задержанные, как отмечает бельгийская прокуратура, могут быть частью группировки, которая могла иметь намерение и возможность совершить теракты.

В ближайшее время будет принято решение об избрании им меры пресечения.