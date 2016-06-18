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    В Брюсселе задержали 12 человек по подозрению в подготовке терактов

    Полицейские вели наблюдение за задержанными в течение нескольких дней

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Полицейские в Брюсселе  задержали 12 человек,  подозреваемых  в подготовке терактов, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Полицейские вели наблюдение за задержанными в течение нескольких дней. Спецоперации проводились в 16 коммунах Брюсселя, а также на территории Валлонии и Фландрии.

    Задержанные, как отмечает бельгийская  прокуратура, могут быть частью группировки, которая могла иметь намерение и возможность совершить теракты. 

    В ближайшее время будет принято решение об избрании им меры пресечения. 

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