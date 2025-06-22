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В Брюсселе состоялось шествие в честь Мадам Шапо

В Брюсселе состоялось шествие в честь Мадам Шапо В Брюсселе в эти выходные прошли выборы Мадам Шапо - театрального персонажа, который поклонники бельгийской истории и фольклора считают одним из важных символов своей страны.
Другие страны
22 июня 2025 г. 16:20
В Брюсселе состоялось шествие в честь Мадам Шапо

В Брюсселе в эти выходные прошли выборы Мадам Шапо - театрального персонажа, который поклонники бельгийской истории и фольклора считают одним из важных символов своей страны.

Как сообщает европейское бюро Report, памятник забавной старушке находится на улице Ру де Миди (Полуденная или Южная улица).

Все желающие собираются на небольшой площади в начале улицы и шествием под звуки оркестра идут к другой достопримечательности – мальчику, которого в наше время, наверное, оштрафовали бы за то, что он делает на публике.

Затем уже проходят непосредственно выборы, и кандидатам нужно не только нарядиться под знаменитую старушку, но и продемонстрировать другие таланты: выпить весьма специфическое пиво (как говорят, довольно сильно ферментированное и кислое на вкус) и ответить на вопросы об истории Брюсселя.

Веселья во весь этот процесс добавляет то, что наряжаются дамой не только женщины, но и мужчины, которые также имеют право быть избранными, а также многочисленные поклонники всего процесса, надевшие ушки кролика. У памятника мадам Шапо в сумке овощи и кролик, который их тихонько подъедает.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBrüsseldə Madam Şapo yürüşü keçirilir

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