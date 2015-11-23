В Брюсселе режим максимальной угрозы продлили до понедельника

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Брюсселе продлили максимальный уровень антитеррористической готовности до понедельника, 23 ноября.

Как передает Report со ссылкой на LifeNews, об этом сообщил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Власти опасаются, что террористы попытаются повторить в бельгийской столице парижский сценарий.

Власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы в стране до максимального, четвёртого. До этого в течение нескольких дней вероятность терактов расценивалась как «серьёзная». Теперь же её характеризуют как «очень высокую».