 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Брюсселе режим максимальной угрозы продлили до понедельника

    Власти опасаются, что террористы попытаются повторить в бельгийской столице парижский сценарий

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Брюсселе продлили максимальный уровень антитеррористической готовности до понедельника, 23 ноября.

    Как передает Report со ссылкой на LifeNews, об этом сообщил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

    Власти опасаются, что террористы попытаются повторить в бельгийской столице парижский сценарий.

    Власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы в стране до максимального, четвёртого. До этого в течение нескольких дней вероятность терактов расценивалась как «серьёзная». Теперь же её характеризуют как «очень высокую».

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi