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В Брюсселе проходит многотысячная забастовка против закрытия завода Audi

В Брюсселе проходит многотысячная забастовка против закрытия завода Audi Порядка 5,5 тыс. человек вышли на манифестацию в поддержку сохранения рабочих мест на заводе автомобилестроительной компании Audi в Брюсселе.
Другие страны
16 сентября 2024 г. 18:15
В Брюсселе проходит многотысячная забастовка против закрытия завода Audi

Порядка 5,5 тыс. человек вышли на манифестацию в поддержку сохранения рабочих мест на заводе автомобилестроительной компании Audi в Брюсселе.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Belga со ссылкой на данные полиции.

В свою очередь организаторы сообщают о 10 тыс. бастующих.

Отмечается, что они требуют от Евросоюза инвестиций в промышленный сектор для обеспечения занятости и выступают против увольнений в реальном секторе экономики.

Завод Audi, на котором работают порядка 3 тыс. человек, может закрыться в 2025 году в связи с падением уровня продаж и ростом производственных расходов, говорится в сообщении.

Financial Times сообщала, что европейские автопроизводители из-за падения спроса сокращают выпуск электромобилей, что может создать большие трудности в реализации планов Евросоюза отказаться к 2035 году от ДВС. Ранее немецкий автоконцерн Volkswagen заявил о возможности закрытия завода по производству электромобилей высокого класса Audi в Брюсселе и одного из предприятий в Германии.

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