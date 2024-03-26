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В Брюсселе полиция применила водометы и слезоточивый газ против фермеров

В Брюсселе полиция применила водометы и слезоточивый газ против фермеров Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона участников акции протеста фермеров в европейском квартале а Брюсселе.
Другие страны
26 марта 2024 г. 16:20
В Брюсселе полиция применила водометы и слезоточивый газ против фермеров

Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона участников акции протеста фермеров в европейском квартале а Брюсселе.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Участники протестов забросали полицию файерами, петардами и яйцами, перед полицейскими заграждениями разожгли костры.

Фермеры выступают против многочисленных соглашений о свободной торговле со странами, не входящими в ЕС, в том числе, с Украиной. По их мнению, такие соглашения, которые продвигает Еврокомиссия, ставит европейских производителей в заведомо проигрышную ситуацию из-за дешевого импорта на общеевропейский рынок. Фермеры также требуют установить достойные закупочные цены, которые не заставляли бы их работать в убыток, а затем собирать множество документов для получения компенсаций.

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