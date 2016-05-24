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    В Брюсселе митинги против правительства переросли в столкновения с полицией

    Один полицейский и несколько протестующих получили ранения

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Масштабные акции протеста против мер жёсткой экономии в Бельгии вылились в столкновения с полицией. Бельгийский ОМОН применил водометы и перечный газ. Один полицейский и несколько протестующих получили ранения. 

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на акцию протеста против социальной и экономической политики правоцентристского правительства вышли около 50 000 человек. В разгар митинга несколько десятков человек начали бросать камни в полицейских и среди протестующих вспыхнули потасовки.

    Протестующие требовали отказа от сокращения финансирования сферы охраны здоровья и закрытия больниц, а также против ужесточения трудового законодательства - повышения пенсионного возраста и роста требований при назначении выплат по безработице, которое, по мнению правительства, приведет к более активному поиску работы бельгийцами.

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