В Британии зафиксировали первый случай заражения человека "свиным гриппом"

Первый в Великобритании случай заражения человека вирусом гриппа А(H1N2), которым болеют свиньи, был отмечен на севере Англии.

Первый в Великобритании случай заражения человека вирусом гриппа А(H1N2), которым болеют свиньи, был отмечен на севере Англии.

Как передает Report , об этом сообщило британское Агентство по безопасности в области здравоохранения (UK Health Security Agency, UKHSA).

Речь идет о разновидности вируса 1b.1.1, "отличающейся от тех, которые вызывали случаи заражения людей гриппом A(H1N2) в других странах, но напоминающей вирусы, циркулирующие в британской популяции свиней ". Сейчас эксперты агентства "тесно сотрудничают с партнерами, чтобы определить свойства патогена и оценить риски, которые он представляет для здоровья людей".

У заразившегося жителя Северного Йоркшира отмечались легкие респираторные симптомы заболевания, сейчас он полностью выздоровел. Контактировавшие с ним лица находятся под наблюдением.

Способ заражения пока не установлен.

В 2009 году мир столкнулся с пандемией так называемого мексиканского или свиного гриппа H1N1, в ходе которой было лабораторно подтверждено почти 500 тыс. случаев заражения, однако их реальное количество могло быть на порядки больше.