В Британии задержали пятерых подростков по подозрению в убийстве пенсионера

Британские правоохранители задержали пятерых несовершеннолетних по подозрению в убийстве 80-летнего мужчины в городе Бронстон.

Британские правоохранители задержали пятерых несовершеннолетних по подозрению в убийстве 80-летнего мужчины в городе Бронстон.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном полицией графства Лестершир.

"После ряда расследований полицейские задержали пять человек - мальчика и девочку 14 лет и одного мальчика и двух девочек 12 лет - по подозрению в убийстве. В настоящее время их допрашивает полиция", - говорится в заявлении.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье вечером в местном парке Франклин. Погибший выгуливал свою собаку, когда на него напала группа несовершеннолетних. Виновники скрылись до прибытия экстренных служб. Дело было переквалифицировано в убийство после того, как мужчина скончался в больнице.