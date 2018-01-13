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    В Британии выявили новые случаи заболевания птичьим гриппом

    Власти призвали птицеводов провести регистрацию птиц и соблюдать меры осторожности

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Британское министерство сельского хозяйства зафиксировало новые случаи заболевания птичьим гриппом H5N6 у 17 диких птиц в графстве Дорсет на юго-западе страны.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте правительства.

    По данным министерства, это первые случаи заболевания, зарегистрированные зимой 2017-2018 годов. Штамм заболевания отличается от того, который поразил Китай в прошлом году, и не представляет высокой угрозы заражения для человека.

    "Риск для общественного здоровья от птичьего гриппа H5N8 очень низок, и Агентство по стандартам качества пищевых продуктов сообщило, что заболевание не представляет риска для продовольствия", — говорится в заявлении министерства. При этом уточняется, что вирус "очень заразный" и "смертелен" для птиц.

    Власти призвали птицеводов провести регистрацию птиц и соблюдать меры осторожности.

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