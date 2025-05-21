В Британии впервые обнаружили в комарах следы лихорадки Западного Нила

Агентство по охране здоровья животных и растений и агентство по здравоохранению Великобритании впервые выявили в комарах на территории страны следы лихорадки Западного Нила.

Агентство по охране здоровья животных и растений и агентство по здравоохранению Великобритании впервые выявили в комарах на территории страны следы лихорадки Западного Нила.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении на сайте правительства.

"Исследовательская программа агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA) и агентства по охране здоровья животных и растений (APHA) впервые выявила фрагменты генетического материала вируса Западного Нила в комарах, собранных в Великобритании", - сказано в публикации.

Зачастую вирус обнаруживают в птицах, а комары являются его переносчиками. По оценке UKHSA, риск угрозы распространения остается низким. Случаи заражения человека на территории Великобритании до сих пор не фиксировались. С 2000 года было семь случаев, когда вирус обнаружили у людей после поездок в другие страны.