​В Британии пройдут парламентские выборы

Досрочные парламентские выборы пройдут в четверг в Великобритании.

Как передает Report, по итогам голосования, которое продлится с 07:00 (11:00 - бакинское время) до 22:00 (02:00 - пятница), будет избран новый состав Палаты общин британского парламента, а партия, набравшая большинство голосов, получит право сформировать правительство и определить, по какому сценарию будут развиваться отношения королевства и Евросоюза.

Всего на кону 650 депутатских мандатов - по числу избирательных округов. Согласно последнему опросу общественного мнения, опубликованному социологической компанией YouGov, шансы правящей Консервативной партии остаться у власти оцениваются как наиболее высокие. Тори, возглавляемые премьер-министром Борисом Джонсоном, могут рассчитывать на 339 мандатов в Палате общин.