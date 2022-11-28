В Британии призвали Китай уважать право своих граждан на проведение акций

Китай должен уважать право своих граждан на осуществление протестов, соблюдать свободу слова и уважать права прессы.

Китай должен уважать право своих граждан на осуществление протестов, соблюдать свободу слова и уважать права прессы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на своей странице в Twitter написал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

"Свобода прессы и право на осуществление протестов должны уважаться. Ни одна страна не освобождена от этого, - написал Клеверли. - Арест журналиста BBC Эда Лоуренса вызывает глубокую тревогу. Журналисты должны иметь возможность делать свою работу, не опасаясь угроз".

В воскресенье вечером вещательная корпорация BBC сообщила, что ее сотрудник был задержан и избит полицейскими при освещении уличных протестов в Шанхае.

Протесты в Пекине, Шанхае, Нанкине, Чунцине, Ухане и других китайских городах проходили в минувшие выходные. Одним из поводов для массовых акций послужил произошедший 24 ноября пожар в многоэтажном доме в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В социальных сетях циркулирует неподтвержденная информация о том, что большое число жертв пожара обусловлено тем, что из-за введенного локдауна люди не смогли быстро покинуть свои квартиры, а пожарные и специальная техника долго добирались до места ЧП из-за заблокированных дорог. Власти опровергают эту информацию.