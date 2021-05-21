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В Британии обнаружили новый штамм коронавируса

В Британии обнаружили новый штамм коронавируса Новый штамм коронавируса обнаружен в английском Йоркшире, свидетельств о его большей заразности, чем у известных вариантов, нет.
Другие страны
21 мая 2021 г. 18:37
В Британии обнаружили новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса обнаружен в английском Йоркшире, свидетельств о его большей заразности, чем у известных вариантов, нет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава управления здравоохранения Шеффилда Грег Фелл.

"Мы отслеживаем распространение штамма VUI-21MAY-01 и с осторожностью локализуем вспышку, как делали это в других случаях. Нет свидетельств того, что данный штамм обладает большей способностью передаваться, нежели ранее обнаруженные в Британии и других странах штаммы, также нет данных о том, что применяемые вакцины могут быть менее эффективны против него", - сказал журналистам Фелл.

Он попросил людей не паниковать и заверил, что рекомендуемых санитарных мер вполне достаточно для того, чтобы снизить вероятность заражения.

"Пожалуйста, не пугайтесь. Мы хотим, чтобы вы продолжили делать то, что делали в течение прошлого года. Следуйте рекомендациям, продолжайте регулярно мыть руки и носить маски внутри помещений", - добавил глава управления.

По его словам, в настоящее время зарегистрированы 49 случаев заражения новым штаммом, все они в Йоркшире и в регионе Хамбер (на границе с востоком Йоркшира).

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