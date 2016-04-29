В Великобритании арестованы предполагаемые спонсоры брюссельских террористов

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В Великобритании арестованы два человека по подозрению в том, что они давали деньги террористу, причастному к нападениям на Париж и Брюссель, сообщает Report со ссылкой на France24.

Были арестованы 26-летние Али Ахмед и Закария Буфассиль, проживающие в Бирмингеме в центральной Англии. Им предъявлено обвинение в передаче трех тысяч фунтов (4,4 тысячи долларов) Мухаммеду Абрини - террорист получил их летом 2015 года, когда посещал Британию.

Напомним, 14 апреля полиция также задержала в Бирмингеме троих мужчин и женщину. На следующий день в лондонском аэропорту Гатвик был арестован еще один мужчина. Их всех подозревают в связи с Мухаммедом Абрини, задержанным 9 апреля бельгийскими правоохранительными органами, и организатором серии парижских атак Абдельхамидом Абаудом - оба они приезжали в Бирмингем.

Теракты были совершены в Брюсселе 22 марта в аэропорту Завентем и на станции метро "Маальбек". Погибли 35 человек, более 300 пострадали.