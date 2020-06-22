​В Бразилии жертвами коронавируса стали более 50 тыс. человек

Число летальных исходов вследствие заражения коронавирусом в Бразилии превысило 50 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье вечером данные официальной статистики.

Согласно обновленной сводке, за минувшие сутки зарегистрирован 641 летальный исход, их общее число выросло до 50 617. Количество подтвержденных случаев заражения увеличилось на 17 495 - до 1 085 038. Сообщается о 549 386 выздоровевших. В пятницу страна преодолела барьер 1 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом, одновременно установив антирекрорд по числу выявленных случаев за сутки - 54 771.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица - крупнейший мегаполис Бразилии. В регионе насчитывается 219 185 заразившихся, из которых почти 38 тыс. были выписаны после госпитализации, и 12 588 умерших. После объявления властями в начале июня постепенного отказа от социальной изоляции и возвращения к прежнему укладу жизни наметилась тенденция увеличения числа новых случаев инфицирования, что вынудило администрацию региона вновь ужесточить ограничения для местных жителей и коммерсантов в отдельных районах штата.

Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро (96 133 инфицированных), где из-за коронавируса умерли 8 875 человек. Там на фоне устойчивого снижения с начала июня числа регистрируемых ежедневно смертей от последствий коронавируса со среды объявлено о дальнейшем восстановлении экономической активности, подразумевающем возобновление работы торговых центров, однако мэрия одноименной столицы региона вслед за повторным ростом динамики заражения отменила разрешение на проведение спортивных состязаний. Несмотря на действующий запрет пляжного отдыха, многие жители мегаполиса провели минувший уикенд на пляжах.

Третьим по числу инфицированных и умерших является северо-восточный штат Сеара. Почти из 218,5 тыс. проведенных здесь проверок на коронавирус положительный результат показали 92 866, еще у 58 365 человек подозревается заражение коронавирусом, умерли 5 523 жителя региона, почти 70 тыс. выздоровели.

Высокие показатели статистики заражений и смертей по-прежнему отмечаются на севере страны, несмотря на общее замедление динамики инфицирования коронавирусом в регионе с 10 июня. Там рекордсменами выступают штаты Пара (84 654 инфицированных и 4 583 умерших) и Амазонас (63 410 инфицированных, из которых почти 51 тыс. излечившихся и 2 657 умерших), в последнем при этом распространение инфекции снижается уже вторую неделю. В северо-восточном Пернамбуку число случав заражения, снижавшееся на протяжении трех недель после объявления жесткого карантина, снова начало увеличиваться в результате ослабления мер самоизоляции, оно достигло 52 113, при этом более 18 тыс. пациентов находятся в тяжелом состоянии (4 234 жителя региона умерли). Большое число заразившихся зарегистрировано в штате Мараньян (70 059), где жертвами коронавируса стали 1 721 человек.

Специалисты также отмечают ухудшение эпидемиологической ситуации в центральной части страны и у ее западных границ. Аналитики указывают, что в административных центрах регионов динамика распространения вируса постепенно стабилизируется, в то время как в глубинке она ускоряется.