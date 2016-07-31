​В Бразилии задержали подозреваемого в военных преступлениях в Югославии

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Власти Бразилии в субботу задержали подозреваемого в совершении военных преступлений в бывшей Югославии, который был в розыске с 1992 года.

Как передает Report, oб этом сообщает агентство Рейтер.

Как заявила Федеральная прокуратура Бразилии, полиция в субботу задержала 47-летнего Николу Черанича (Nikola Ceranic) в городе Индаятуба на юго-востоке страны.

Министерство юстиции Бразилии 24 июня предоставило полученный от властей Боснии и Герцеговины запрос на экстрадицию Черанича в Верховный суд, после чего в стране начался поиск подозреваемого.

Агентство отмечает, что согласно сайту Интерпола, Черанич обвиняется в "военном преступлении против гражданского населения". Других деталей о преступлениях, предположительно, совершенных мужчиной, ни Интерпол, ни власти Бразилии не сообщили. Также неизвестно, сколько времени он провел в Бразилии.

Согласно бразильскому законодательству, Верховный суд страны принимает решения по запросам об экстрадиции.