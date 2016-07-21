В Бразилии задержаны 10 человек по подозрению в подготовке терактов во время Олимпиады - ОБНОВЛЕНО

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Бразилии задержали 10 человек по подозрению в связях с террористической организацией "Исламское государство" и подготовке терактов в Рио-де-Жанейро во время проведения Олимпийских игр.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр юстиции Бразилии Алешандри ди Мораес в специальном заявлении.

***18:50

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Федеральная полиция Бразилии за две недели до начала Олимпийских игр задержала членов группировки, готовившей террористический акт.

Как сообщает Report, об этом передает агентство Рейтерс со ссылкой на источник в министерстве юстиции страны.

По информации агентства, полицейские проводили спецоперацию в четверг утром. Место ее проведения и другие подробности неизвестны, отмечает агентство.

Олимпийские игры-2016 в Бразилии пройдут с 5 по 21 августа.