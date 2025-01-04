В Бразилии начата расшифровка черных ящиков разбившегося под Актау самолета AZAL

В Бразилии уже приступили к расшифровке речевого самописца из кабины самолета AZAL, разбившегося 25 декабря под казахстанским Актау.

В Бразилии уже приступили к расшифровке речевого самописца из кабины самолета AZAL, разбившегося 25 декабря под казахстанским Актау.

Как передает Report , об этом сообщил бразильский портал G1.

Согласно информации, черные ящики прибыли в Бразилию в среду (в четверг по бакинскому времени).

По словам собеседников издания, знакомых с ходом расследования, расшифровка самописцев начата 2 января (3 января по бакинскому времени). Данные с черных ящиков будут анализироваться с участием специалистов ВВС Бразилии (Força Aérea Brasileira - FAB).

Извлеченные сведения будут переданы в Управление по расследованию авиационных происшествий Казахстана – агентство, ответственное за анализ и расследование происшествия, уточнили в FAB.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева звание Национального героя Азербайджана присвоено посмертно погибшим членам экипажа - Игорю Ивановичу Кшнякину, Александру Георгиевичу Кальянинову, Хокуме Джалил гызы Алиевой. Выжившие при крушении члены экипажа Зульфигар Сардар оглу Асадов и Айдан Вагиф гызы Рагимли награждены орденом "Рашадат" 1-й степени.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства.